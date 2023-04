Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. 7

Madrid. En la pintura de Joaquín Sorolla hay un personaje que recorre toda su obra: el mar Mediterráneo, con sus colores y su luz, pero también con sus historias de sangre y destrucción.

El Museo Sorolla de Madrid inauguró una exposición en la que busca resaltar la presencia de ese acompañante permanente en la vida del pintor valenciano; lo hizo de la mano de otro artista de la región, el escritor Manuel Vicent, quien, además de realizar una selección de los cuadros, escribió un texto para sumergirse en ese mundo de Sorolla.

En los fastos de la conmemoración del centenario luctuoso del pintor, quien nació en Valencia en 1863 y murió en Madrid en 1923, el Museo Sorolla cambió el método habitual para montar una exposición, que es acudir a un experto o historiador del arte para buscar un ángulo o propuesta específica desde el punto de vista más técnico.

En este caso se buscó una simbiosis entre dos ramas del arte, la pintura y la literatura, de la mano del novelista y periodista Manuel Vicent, quien a lo largo de su vida, al igual que Sorolla, ha tenido al mar Mediterráneo como inspiración y presencia.

Con esta fórmula se construye, por una parte, un itinerario visual en torno a la representación del mar y sus escenas en la obra de Sorolla, y, de forma simultánea, el escritor tejió un relato, entre biográfico, literario y estético, sobre la pintura de Sorolla, sobre el mar Mediterráneo, sobre los protagonistas de las escenas de los cuadros, sobre sí mismo y su relación con el mar.

Durante la presentación de la muestra, Vicent explicó algunas de las claves para entender una propuesta en la que se intercalan de forma permanente los trazos de Sorolla con la prosa poética del escritor, que recrea con su palabras las escenas que se admiran en los cuadros. “Joaquín Sorolla representa a una España clara.

En principios del siglo, España se divide en dos: la de Zuluaga, que es una España con unos tintes amorotados, unos caballeros adustos, calvos, puntiaguados; es esa España sentada, seria, como debía ser. Y diferente a esa eternidad histórica, que fue apadrinada por la Generación del 98 después de la derrota de España en las colonias, hay otra España que no se resigna a no ser feliz, a no ser luminosa, a no ser clara, a no tener derecho al placer, aunque ese placer esté trufado de un esfuerzo brutal por la supervivencia. Es la España de Sorolla , explicó Vicent.

Entendimiento de la luz

El escritor también profundizó en uno de los grandes aportes artísticos de Sorolla, que es su forma de entender y plasmar la luz: “La luz es contradictoria; debajo de la luz blanca refulgente siempre hay una luz negra y constante. Y dentro de un sí hay un uno, y dentro de un no hay un sí. Pensar que Sorolla es un pintor superficial porque pinta la superficialidad de las cosas es errar. Para mí, como decía Paul Válery, es la profundidad de la piel, lo más profundo del ser humano está en la piel.