Martes 18 de abril de 2023, p. 5

Morelia, Mich., Feliciana Hernández Bautista, artesana de 65 años de la comunidad de Ahuirán, municipio de Paracho, manifestó que se sintió indignada y ofendida , al igual que su pueblo, cuando la marca Hijos del Maíz aseguró que la capa de tejido y plumas que portó el actor Tenoch Huerta en la Semana de la Moda en Milán, Italia, era de origen mexica. Esta información se difundió en redes sociales y hubo críticas al actor y a la empresa diseñadora que, además, no dio crédito a la artesana.

“Ya no quiero tanto chisme; me sentí mal de que estaba perjudicando a Tenoch, cuando fue la diseñadora de Hijos del Maíz la que provocó el problema. Tenoch me dijo: ‘Si quieres voy a tu casa para que me perdones’, y yo le dije: ‘¿Para qué te quiero en mi casa, si yo ni te conozco?’.”

Feliciana aprendió a bordar y a tejer a los nueve años; su abuela le enseñó. Desde entonces ha ganado varios concursos artesanales, así como el reconocimiento de varios pueblos originarios. Dijo que vende sus rebozos entre 2 mil y 5 mil pesos; los más caros, detalló, llevan plumas u otros acabados.