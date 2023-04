De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. 2

El fotógrafo alemán Boris Eldagsen rechazó un prestigioso premio en una ceremonia en Londres luego de admitir haber generado la imagen ganadora del Sony World Photography Awards utilizando inteligencia artificial (IA).

Reveló en su sitio web que no aceptaba el galardón de la categoría creativa abierta, que ganó la semana pasada con una foto que mostraba a dos mujeres de diferentes generaciones en blanco y negro, porque las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como éste. Son entidades diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía. Por tanto, no aceptaré la distinción , afirmó Eldagsen, egresado de artes visuales en la Academia de Arte de Mainz, arte conceptual e intermedia en la Academia de Bellas Artes de Praga y bellas artes en la Escuela de Artes y Comunicación Sarojini Naidu en Hyderabad.

El artista se calificó de mono descarado para averiguar si las competencias estarían preparadas para que ingresen las imágenes de IA y no lo están , precisó.

“Gracias (a los jueces) por seleccionar mi imagen y hacer de éste un momento histórico, ya que es la primera placa generada por IA que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía.

¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que era generada por IA? Algo acerca de esto no se siente bien, ¿verdad? Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos una discusión abierta, sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿El paraguas de la fotografía es lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate .