Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 17 de abril de 2023, p. 5

San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Oax., El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la ciudadanía a cerrar filas con quien resulte ganador en el proceso de definición de candidato de Morena a la Presidencia de la República para volver a triunfar y que siga adelante la transformación en 2024.

Desde esta comunidad de la región Mixteca de Oaxaca, donde inauguró dos caminos artesanales, el mandatario aseveró que cualquiera de los aspirantes a la Presidencia (a quienes en otras ocasiones se ha referido como corcholatas) es garantía de continuidad con cambio.

Ante la insistencia de los asistentes al acto para que opte por la relección, una vez más el tabasqueño frenó los ánimos.

“Yo ya cumplí. Además, no hay que tener apego, así como ustedes, que no le tienen tanto apego ni al dinero ni al poder; lo más importante es la felicidad, estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Soy, además, maderista, soy partidario del lema ‘sufragio efectivo no relección’. Porque hay relevo generacional, nadie se debe sentir absoluto, no caer en el necesariato, ni hay que ser ni caudillo ni cacique, y tenerle mucha confianza al pueblo”.

Así, ante decenas de personas congregadas a un costado de la iglesia en honor al apóstol San Pedro, en la serranía mixteca, enfatizó: “Hay relevo generacional, cualquiera de los que están (aspirando por su movimiento a la Presidencia), hombres o mujeres, cualquiera, cualquiera, es una garantía de que va a haber continuidad con cambio. ¿Y quién va a decidir? Ustedes también, porque va a haber una encuesta, no va a haber dedazo, no va a haber imposición, va a ser el pueblo el que va a decidir. Y una vez que se haga la encuesta y que la gente decida, que diga: ‘Este o esta es la que debe dar continuidad a la transformación’, ¡ya!, cerramos filas y vamos todos juntos para volver a triunfar, para que siga adelante la transformación de la vida pública de México”.

El mandatario sostuvo que se han sentado las bases para cambiar la mentalidad de la gente, y cuando esto sucede todo se transforma.

Pronta inauguración