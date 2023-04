De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 17 de abril de 2023, p. 4

La Fiscalía General de la República (FGR) debe crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), confirmó el segundo tribunal colegiado en materia administrativa de primer circuito en una sentencia, la cual fue celebrada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

La organización social destacó que el BNDF es fundamental para atender la crisis de desaparecidos y en materia forense en el país, tras subrayar que esta sentencia es definitiva e irrevocable y ordena que la FGR establezca el banco en un plazo de 40 días hábiles.

El Centro Prodh recordó que el litigio judicial comenzó con la demanda de amparo interpuesta por Olimpia Montoya, cuyo hermano se encuentra desaparecido.

El 5 de octubre de 2022 el juzgado auxiliar resolvió el amparo y ordenó a la FGR hacer todo lo necesario para crear el banco, como lo mandata la Ley General en Materia de Desaparición.

Agregó que la FGR recurrió la decisión e insistió en que no se encontraba dentro de sus facultades la implementación del BNDF y que, en todo caso, su inexistencia no le generaba ninguna afectación a las familias de personas no localizadas.