Irineo Mujica, director de la citada organización, explicó que el llamado Viacrucis Migrante llegará a la capital del país para tocar las puertas de Palacio Nacional y del Senado con el fin de exigir que el fallecimiento de los indocumentados no quede impune y un cambio en la política en la materia.

Las autoridades siguen llevando gente a las estaciones migratorias y las condiciones (en estos espacios) continúan siendo deplorables , manifestó.

Por eso, resaltó, estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración (INM) prudencia, justamente ahora que estamos tratando de hacer eventos .