Tenía una impulso de confesar durante este juicio porque escuché a los fiscales decir que soy enemigo del Estado y lo soy. Soy un delincuente. Siempre sabía que la libre expresión no se permitía en el Estados Unidos actual. Se te permite creer en la libertad de expresión pero no la puedes practicar .

Cuando fue enjuiciado a finales de 1969 y principios de 1970 con sus compañeros, acusados de haber conspirado para provocar una revuelta durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 –bautizados como los siete de Chicago (vale ver la película The trail of the Chicago 7), Hoffman ofreció una clase magistral de cómo volver locas a las autoridades. Al ser interrogado ante el jurado y el juez, ofrecía respuestas irreverentes: ¿Entre cuando nació el 30 de noviembre de 1936 y mayo de 1960, que, si algo, ocurrió en su vida? Respuesta: Nada, creo que eso se llama una educación estadunidense . ¿Dónde vive? En la nación de Woodstock . ¿En qué estado está ese pueblo? Es un estado de mente para la gente joven ¿A qué se dedica? Mi ocupación actual es revolucionario cultural, pero realmente soy un acusado tiempo completo . Una y otra vez revirtió el interrogatorio para hacer una feroz crítica al supuesto orden democrático.

El Pentágono fue simbólicamente levitado en la mente de la gente, en el sentido que perdió su autoridad, la cual nunca había sido cuestionada o desafiada hasta entonces , explicó Ginsberg.

Hoffman, autor de tres libros –el primero famosamente se llama Róbate este libro–, fundó entre otras cosas, el Partido de la Juventud Internacional, YIP, y sus adherentes eran conocidos como los yippies. Los yippies creen en la violación de todas las leyes, incluyendo la ley de la gravedad , afirmó durante un mitin en 1970.

En una entrevista en 1987, Hoffman contó al New York Times: “estás hablando con un izquierdista. Creo en la redistribución de la riqueza y el poder en el mundo, en hospitales para todos… en que no debemos tener a una sola persona sin techo en el país más rico del mundo. Y creo que no debemos tener a una CIA que va por todas partes derrocando gobiernos y asesinando a líderes políticos, trabajando para oligarquías alrededor del mundo para proteger a la oligarquía aquí en casa”.

El pasado 12 de abril marcó el aniversario del fallecimiento de Hoffman en 1989. Su risa esencial se extraña más que nunca en estos tiempos tan serios.

