a marquesina y el elenco no les favorecen: anuncian sesiones durante dos días para proponer hacia 2024 no un cambio profundo o una corrección vigorosa, sino una nueva alternancia democrática ; es decir, regresar los que ya estaban, entrar al baile los que este sexenio estuvieron sentados.

En esencia son los mismos; es decir, lo mismo, con añadidos poco edificantes como el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, turbiamente favorecido por el Poder Judicial. Sesionarán lunes y martes, de 10 a 18 horas, en un foro denominado Unidad y gobiernos de coalición: para lograr una nueva alternancia democrática. Convocan Marea Rosa, Seguimos en Marcha y el membrete concentrador de las estrategias de Claudio X. González, [email protected] Los ponentes y moderadores serán Federico Reyes Heroles, José Antonio Crespo, José Ramón Cossío, Diego Valadez y Macario Schettino.

Véase la baraja con que la coalición Va por México busca convencer a los futuros electores de que impulsa un cambio. Cinco representantes del priísmo más rancio: Beatriz Paredes (casi medio siglo de carrera, desde tiempos de Luis Echeverría), Claudia Ruiz Massieu (hija del ex gobernador de Guerrero, asesinado durante la crisis salinista de 1994, fue miembro del gabinete peñista), Enrique de la Madrid (hijo del agrisado ex presidente que abrió paso al neoliberalismo económico), Ildefonso Guajardo (secretario de Economía durante el sexenio peñista) y, aunque no sea militante partidista, José Ángel Gurría (canciller y secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo; Ángel de la Dependencia del extranjero, le motejan).

Las cartas de Acción Nacional constituyen también un guiño a la desmemoria y el oportunismo: Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, derrotado en la interna presidencial por Felipe Calderón; Juan Carlos Romero Hicks, quien fue gobernador de Guanajuato con Fox en Los Pinos y luego director del Conacyt con Calderón; Lilly Téllez, quien fue conductora a modo en programas de televisión, prófuga del morenismo y apasionada declamadora de guiones políticos, y el citado García Cabeza de Vaca, quien fungió de gerente regional en Tamaulipas y a quien extraños arreglos políticos le han difuminado cargos judiciales.