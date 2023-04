E

n sus primeros 15 días como presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala está marcando una diferencia. Le devuelve al instituto el carácter que le asigna la Constitución: es un árbitro independiente y garante de la democracia. Terminó el toma y daca con el gobierno federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los partidos políticos. Va quedando atrás la historia negra con que lo ensuciaron Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina. La sonorense que ahora preside el INE es una grata sorpresa.

Equilibrada, seria, sin compromisos políticos y conocedora de la teoría y la práctica de las tareas que la legislación le asigna. Su primera gran prueba serán las elecciones en los estados de México y Coahuila, en coordinación con los institutos electorales locales. En particular, la elección mexiquense en la que se enfrentan Delfina Gómez y Alejandra del Moral servirá como complejo experimento previo de la elección presidencial de 2024. La lista nominal está integrada por 12.7 millones de ciudadanos y 20 mil 502 casillas. Habrá 164 urnas electrónicas cuyos resultados serán vinculantes. Cien de ellas son del modelo 7.0 generado por el INE y 64 provienen de Jalisco, ya han sido utilizadas en varias ocasiones. El equipo funciona bajo cuatro principios: es un dispositivo económico, sus componentes son comerciales y de bajo costo. Funciona con una batería de litio de alta duración que garantiza su operación durante toda la jornada electoral. El ensayo de Edoméx anticipa lo que algún día será el INE digital, en otras palabras, elecciones pulcras y de bajo costo. La presidenta Taddei está marcando una diferencia.

Iberdrola, bancos

Los bancos BBVA, Santander y Bank of America planean juntos financiar los 6 mil millones de dólares que México requiere para comprar 13 centrales eléctricas a la española Iberdrola, de acuerdo con un reporte de Bloomberg News. También estarían interesados bancos locales como el Grupo Financiero Banorte y el Grupo Financiero Inbursa. La operación está pensada para que el préstamo no se cargue al balance del gobierno federal ni de la Comisión Federal de Electricidad y la inversión sea recuperada a largo plazo. Recientemente el presidente López Obrador sorpendió con la noticia de que había alcanzado un acuerdo con el jefe de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en un contexto de disputa con un grupo de compañías del sector energético con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC. Es muy mala noticia para los despachos de abogados que se quedaron sin un asunto que les estaba generando millones de dólares y también para funcionarios del Poder Judicial y de la Comisión Federal de Competencia Económica, que ya se habían alineado contra los intereses de México, no gratuitamente.