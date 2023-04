Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de abril de 2023, p. 24

Torreón, Coah., Los candidatos que disputan encabezar la Cuarta Transformación en Coahuila están lejos de superar sus diferencias y este domingo, en el primer debate con miras a los comicios del 4 de junio entrante, que organizó el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), no escatimaron descalificaciones mutuas ni intercambios de señalamientos por corrupción y traiciones.

“La contienda es entre el PRIAN y Morena; éste, ni al caso”, dijo el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, al referirse al abanderado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, quien se encontraba a su izquierda y, de acuerdo con distintas encuestas sobre intención del voto, va en tercer lugar, superado por el priísta Manolo Jiménez Salinas y el propio Guadiana Tijerina.

Mejía Berdeja, quien intentó ser candidato de Morena y al no estar de acuerdo con el resultado de las encuestas que eligieron a Armando Guadiana consiguió la nominación por el PT, acusó a su ex compañero de servir a los intereses del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguró también que su ahora contrincante estuvo en prisión al menos en dos ocasiones: Guadiana es producto de la imposición y la corrupción, incluso fue detenido por fraude en 1994 y detenido en (el desaparecido penal de) Topo Chico (ubicado en Monterrey, Nuevo León) por defraudar al Banco de Comercio Exterior .

El encuentro entre los aspirantes a la gubernatura se celebró en el teatro Nazas de Torreón, y el IEC permitió el acceso a invitados de los distintos aspirantes, quienes por momentos se enfrentaron con descalificaciones verbales.

El abanderado de la Alianza Ciudadana por Coahuila, que el PRI conforma con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), planteó conservar lo bueno que tenemos y cambiar lo que haya que mejorar; la gente nos tiene que medir por lo que hemos hecho. Hechos más que palabras , dijo Manolo Jiménez luego de presentar una serie de éxitos que logró como alcalde de Saltillo en materia de seguridad pública, transparencia y bienestar.

Jiménez Salinas, quien fue secretario de Inclusión y Desarrollo Social en la actual administración estatal, que encabeza el gobernador priísta Miguel Ángel Riquelme Solís, dejó pasar señalamientos de Armando Guadiana y Ricardo Mejía sobre el endeudamiento estatal que se consumó y validó en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira Valdez, que iniciaron en 2005 y concluyeron en 2017.

Aquí no estamos atados al pasado. Nosotros vamos por el presente y el futuro de nuestras familias , aseguró.

El candidato de la alianza del Partido Verde Ecologista de México con el partido estatal Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez Rivera, se presentó como la alternativa para los ciudadanos locales, ante los casi 100 años de gobiernos a cargo del PRI y las descalificaciones entre los abanderados de Morena y el PT.