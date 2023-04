Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 17 de abril de 2023, p. a11

Hoy, los estrenos de cine no son sólo en festivales internacionales o en salas comerciales locales. Se dan, en su mayoría, a través de plataformas SVOD –video bajo demanda, por sus siglas en inglés–, que dan a la audiencia la percepción contemporánea de pertencer a una aldea global.

La endemia está estableciendo las nuevas pautas de consumo audiovisual y musical. El periodo actual está determinando un sube y baja en la oferta y demanda por el dispendio cultural.

Los servicios de suscripción de video bajo demanda, que se erigieron como el exitoso modelo de negocio cultural en pandemia, mostraron su mayor engrosamiento económico en 2020 y 2021, hasta alcanzar un crecimiento anual de 18.2 por ciento durante el cuarto trimestre de 2020, cuando el covid-19 estaba por todo rincón del mundo.

No obstante, en la primera mitad de 2022 esta dinámica se redujo a menos de la mitad, para llegar a 8.4 por ciento. Así, al segundo trimestre de ese año, las suscripciones a plataformas SVOD contabilizaban 12.6 millones, equivalente a que 6 de cada 10 internautas o 56.2 millones de mexicanos ya tenía acceso a un catálogo de contenidos originales, encuentros deportivos y otros actos en vivo, así como a un acervo histórico cada vez más vasto de películas y series, según un informe de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), firma de consultoría estratégica e investigación de mercados en América Latina.

Pero hoy, ante tanta oferta, el mercado de streaming se enfrenta a una creciente competitividad. Desde mediados de 2022, el mercado de contenidos de video bajo demanda ha ido creciendo y evolucionando, pero también en la diversificación de su oferta, según The CIU. En México, al cierre de 2021, la contratación y acceso a plataformas bajo demanda fue de 55.6 por ciento (50.0 millones) de los internautas, sobre una contabilidad de 12.0 millones de suscripciones.

Sin embargo, el natural reacomodo, es decir, la vuelta del público a las salas cinematográficas y la irrupción de nuevas plataformas, ha dado pauta a la pérdida de suscripciones, como en Netflix. La participación de mercado de esta empresa ascendía a 61.1 por ciento del total de las suscripciones, una merma de 2.4 puntos porcentuales respecto del nivel que registraba seis meses atrás, al cierre de 2021. En contraste, Disney+ (adquiría 12.8 por ciento de las suscripciones a SVOD), HBO Max (10.3) y Amazon Prime Video (7.6 por ciento) continuaban registrando adiciones de usuarios.

Cambios en el modelo de suscripciones