Este no es un torneo para buscar talento que pueda destacar en categorías mayores, acla-ra el representante de Grandes Ligas, sino de regalarles una experiencia similar a la de un equipo profesional.

Aquí no están para ser firmados, eso ya ocurre en categorías mayores , explica; aquí se trata primero que se diviertan y tengan una experiencia que va desde viajar, hospedarse y jugar en un torneo que corre por cuenta de Grandes Ligas. No importa si no siguen más adelante en el beisbol, lo que ya vivieron aquí dejará una huella profunda en cada niña y niño que participe y se la llevará a su comunidad .

Fernández dice que hay una efervescencia que dejó el tercer lugar de México en el Clásico Mundial, pero también un crecimiento en la respuesta de la gente.