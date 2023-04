Juan Manuel Vázquez

Lunes 17 de abril de 2023, p. 2

Romina Sotelo no se cansa de repetir hasta que se lo graben todos: el beisbol no tiene género. Aunque a veces nos hagan creer que es así, nosotras demostramos que no , asegura la paradora en corto de Jalisco, que ayer quedó campeón tras vencer 12-3 a Nuevo León en la Copa Infantil de Grandes Ligas que se jugó en Ciudad de México.

No es una vaguedad lo que repite esta niña de 13 años, una de las primeras campeonas de este torneo, que en su cuarta edición incluye una categoría femenil en Sub-15.

Pequeña o grande, esto es historia , dice Romina, una joven a la que apodan La Poseída, porque desde pequeña perseguía las pelotas como si algo se le metiera al espíritu , comenta divertida.

Va a quedar ahí, aunque sólo sea en la gente que se acuerde de lo que pasó hoy, porque somos las primeras en ganar esta copa. En el beisbol no hay mujeres que sean figuras por-que no tenemos liga profesional, por eso creo que las que llegamos hasta aquí podemos ser esos referentes que necesitan otras niñas.

La jardinera izquierda, Mya Valdez, está fuera de sí de tanta alegría. Tuvo dos intervenciones dignas de me-moria. La primera, una atrapada a un batazo profundo en los límites de su jardín que luego convirtió en doble play. La otra, una atrapada a mano cambiada que levantó ovaciones.