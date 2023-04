Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 17 de abril de 2023

Cuando uno lee la historia de la comuna Ya Ho Wa y escucha su música, se puede inferir por qué organizaciones como la FBI o la CIA llegaron a temer el efecto de las drogas y la contracultura en la sociedad. En lo que concierne a la industria discográfica, una comuna como The Source era terreno fértil para que un músico se alejara de sus sueños de estrella juvenil; fue el caso de Sky Saxon, cantante y guitarrista del grupo The Seeds, quien abortó su plan californiano de golden boy, en modo desgarbado, para unirse a The Source y adoptar el apodo Sunflower (girasol).

The Seeds tal vez vendiera en su época la misma cantidad de discos que un montón de otros combos, pero no era un grupo más. Como The Monkees, su trayectoria comenzó desde cierta inocencia, hasta alcanzar un desarrollo personal, sólo que The Seeds empezó en un punto mucho menos ingenuo: nació sucio, y en su segundo elepé las canciones ya contaban con largas improvisaciones en las que solidificó el legado de utilizar el teclado más barato del mercado de forma repetitiva. Ya Ho Wa tuvo negociaciones para firmar un contrato para el sello discográfico A&M, pero los integrantes del grupo no estaban dispuestos a ceder nada, por lo que terminaron prensando sus obras de forma independiente.

En esta segunda parte de la entrevista con la archivista de The Source, Isis Aquarian, el punto de partida son los asesinatos concretados por el clan Manson. Revestido de significado y carga social desde el principio, ha sido recreado y analizado durante décadas; sin embargo, pocos experimentaron las consecuencias del crimen como Isis y el resto de The Source.

Ella lo resume muy bien cuando narra: Pasamos de ser parte de la cultura a ser considerados un culto .

Las declaraciones textuales de Isis, que leeremos a continuación, se unen en extremos inesperados y confluyen en un punto: la vida alejada de la sociedad convencional tomada como una amenaza por quienes no logran comprenderla.

8/8/69: Charlie Manson entra en escena

“La cuestión sobre Manson: al principio de todo este happening en Los Ángeles muchos nos juntamos y queríamos algo diferente de la sociedad, la mayoría lucíamos como niños o jipis: cabello largo, espíritu de prédica, pensando que éramos Jesús o Cristo rencarnados, en un estilo de vida comunal, el líder del grupo teniendo relación con varias mujeres; Charlie también era así, quería ser una estrella de rocanrol, cuando no lo logró su accionar se volvió cuestionable. También tenía un pasado de joven roto y problemático, pero en esos días la gente no sabía preguntar libremente sobre el pasado de los otros, ya que todo se trataba del aquí y el ahora, se trataba de propulsionarse hacia adelante. Con Father Yod teníamos los restaurantes para alimentarnos, nos daban dinero para sostener nuestro estilo de vida y Charlie no, así que empezó a volverse oscuro con su grupo, robando y amenazando, usando drogas y pensando que el mundo le debía y que podía conseguir lo que quería de las maneras equivocadas.

“Yod era lo opuesto, conocía a Manson y a su grupo en el desierto. Creo que Manson vino a The Source en los comienzos porque tenía cabello largo y muchos seguidores jóvenes, eso afectó a los outsiders de cada grupo. La mayoría éramos la luz, la bondad; él era la oscuridad y la maldad, que nos siguió adonde fuera que intentáramos ir. Una vez que abandonamos Los Ángeles, la gente pensó que éramos como la familia Manson. Después de los asesinatos empezaron a cazar a los jóvenes que portaban flores en el pelo; se volvió dificultoso mantener esa vida libre y espiritual, todos fuimos agrupados bajo la palabra de moda: culto. Pasamos de ser considerados una cultura a un culto.