Buscar un clip

E

l otro día buscaba un clip. No me acuerdo para qué, pero pensé que encontrar alguno sería sencillo en mi desordenado escritorio, o no tan desordenado, del tipo de lugares donde siempre hay un clip, o varios, en algún platito, cenicero, recipiente de metal o plástico. Sé que se trata de un objeto rudimentario, de alambre por lo general, que la civilización humana está dejando atrás, como tantas cosas relacionadas con la materialidad del papel. Aun así, es relativamente fácil encontrarlos todavía en papelerías, almacenes, oficinas y escritorios arcaicos, como el mío.

Los archivólogos y bibliotecarios odian al clip tanto como a la cinta adhesiva transparente, el pinche diúrex, por los daños que causan en los documentos al paso del tiempo. Mal que bien, conserva una variedad de usos. Abre cerraduras, destapa saleros, regaderas y coladeras, en condiciones salvajes suple al palillo de dientes, limpia boquillas de pipa y a veces, oh, todavía sujeta papeles.

No encontrar ningún clip me abismó en reflexiones que los amantes del progreso tildarían de reaccionarias, retardatarias, hasta luditas, y que por predecibles omito.

Seguimos habiendo defensores y practicantes del mundo físico: libros, plumas, cuadernos, revistas, fotografías impresas, lápices, tijeras, correspondencia pendiente, pinzas de relojero, monedas chinas perforadas, paquetes de papel bond, correctores, gomas de borrar, piedras bonitas o caprichosas de pisapapeles, pegamento, plumillas, puntillas, cúteres, tinteros, grapas y engrapadoras.

Claro que llevo tiempo conviviendo con pantallas, disquetes, cedés, uesebés, discos duros que resguardan lo blando que también elevamos al éter, volvemos virtual todo lo real y tan campantes. Donde hubo fólderes, sobres, tarjetas postales, carpetas eléctricas , engargolados, guillotinas o ficheros, hoy reinan los eufemismos de correo, archivo (file), documento, copia, diseño, los cuales, ocasionalmente, son impresos en las llamadas copias duras , por lo general desechables. Sólo lo fantasmal es verdadero.

Ante la avalancha de modernidades cotidianas a mi alrededor no me extraña que olvidara para que necesitaba un pinche clip.

Bordes de la pesadilla

Tuve un sueño horrible. Que la música se volvía toda idéntica y perenne, como que se trababa en una estática lineal, fosforescente y ensordecedora. No había modo de escuchar otra cosa. Ya nadie recordaba cómo suena un piano, un sax, un arpa, la voz llana. Sólo ese ruido obligatorio sincopado, diseñado, descerebrado. Cuando desperté, aliviado de hacerlo, los vecinos escuchaban a Bad Bunny, y sentí miedo.