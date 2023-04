Fabiola Palapa Quijas

Entre el teatro y la danza, entre la tradición y lo moderno, el movimiento estético del butoh llega a México con Ichihara Akihito, bailarín principal de la compañía japonesa Sankai Juku y fundador del grupo ELF Dance Project, quien estrenará este martes la obra Spiral Quetzalcóatl en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

La pieza, que está inspirada en la Serpiente Emplumada, uno de los dioses mitológicos más importantes de la época prehispánica, se presentará después del taller que ofreció el maestro Akihito sobre la estética y filosofía del butoh.

El maestro Ichihara Akihito (Chiba, 1973) en entrevista con La Jornada, con la colaboración de la coreógrafa Sakiko Yokoo como traductora, dijo que le emociona mucho expresar con el cuerpo y al estilo del butoh a la Serpiente Emplumada, ser místico en la cultura mexicana.

Agregó que la historia antigua del país es mucho más profunda y diversa, y aunque México y Japón tienen cualidades y elementos diferentes, al final hay algo en común; en este caso mencionó que en el país nipón también hay dioses de serpiente. Quise desarrollar el concepto del dios Quetzalcóatl en el proceso del taller porque en la Biblia la serpiente se relaciona con algo malo, pero en el México antiguo es un dios y en Japón también. Aquí encontramos algo muy profundo, una conexión muy fuerte y hermosa; el proceso de creación empezó en el taller del 14 de abril .

El bailarín expresó que siente un cariño especial hacia Latinoamérica, ya que su primera gira mundial con la compañía Sankai Juku fue en México. También recordó su presentación con la compañía japonesa en Guanajuato durante el Festival Internacional Cervantino. Siento muchas cosas al mismo tiempo, los países de América Latina como México y Colombia son muy exóticos, muy diferentes, pero al mismo tiempo se siente mucha empatía, algo cercano. He visitado Teotihuacan y otras zonas de culturas ancestrales, y así he conocido el México profundo y me interesa cada día más .

Ichihara recientemente creó el grupo ELF Dance Project, con el que realiza su primera gira en Colombia y México. La base de su trabajo es parecida a la de Sankai Juku, ya que hay un diálogo con su cuerpo, en el que la versatilidad corporal y la disociación de extremidades son elementos importantes.