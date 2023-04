E

n el círculo rojo de la opinocracia nacional, escuchar el concepto de soberanía energética (SE) genera reacciones extremas. El lugar más común para desacreditar cualquier política que tenga como uno de sus objetivos la búsqueda de la SE es invocar al eje del mal (Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera). Como ejemplo, el 29 de marzo se publicó en el periódico Reforma (https://bit.ly/3mAmEU0) una columna que recoge y encapsula muy bien los razonamientos pero, sobre todo, el desconocimiento total de la opinocracia con referencia al sector energético.

En dicha columna, se exponen varias argumentos erróneos con respecto a:

1. La renovada importancia de la seguridad energética.

2. El modelo de transición energética predilecto , que se basa en energía eólica, solar fotovoltaica y gas natural como respaldo de la intermitencia y variabilidad inherentes a dichas tecnologías.

3. La inexistencia del concepto de soberanía energética a nivel internacional (salvo en los países que conforman el eje del mal ).

Primero, para todo aquel que estudie los mercados energéticos de forma seria, su relación inseparable con la geopolítica, el crecimiento económico y que entienda que la disponibilidad del suministro energético es una precondición para una vida digna y, en muchos casos, un tema de vida o muerte, toda política energética es un balance. Para esto, en los espacios serios de debate sobre política energética, siempre se ha conocido el famoso trilema energético –escribí una columna sobre eso en junio del año pasado ( Seguridad energética , La Jornada)–. Básicamente el trilema es el balance que debe observarse entre seguridad, sustentabilidad (financiera y ambiental) y asequibilidad (bajo costo y precio) de la energía. La seguridad energética se descuidó en países que confundieron vendedores por expertos y dejaron que ellos hicieran la política energética . Lo que realmente hicieron fue una política empresarial para la disminución del riesgo en la inversión del sector de la energía, cosa muy diferente.