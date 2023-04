on el lema del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la posición del personal sindicalizado –e incluso de los que no lo son– manifiesta permanentemente su disposición a defender las condiciones que dignifican su trabajo.

Reconocemos la defensa que el SME, y en su momento la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, hicieron para garantizar el derecho de la población a contar con el servicio de electricidad. Todavía, a mediados del siglo XX, más de 6 millones de familias no contaban con luz eléctrica.

Especular con las necesidades de la población ha sido el común denominador de los gobiernos neoliberales. No obstante, para las trasnacionales el negocio no es proveer de energía eléctrica a las poblaciones más desfavorecidas por lejanas y sin recursos económicos. No está en sus planes. La necesidad de desarrollo y crecimiento para los demás no lo tienen registrado en sus escasos principios morales y profesionales.

Es importante destacar lo que el desplegado del SME señala en cuanto a que, en 30 años de neoliberalismo, ninguna empresa extranjera pudo colocar sus inversiones y sus plantas de generación.

La defensa de la soberanía energética es la defensa al artículo 27 de nuestra Carta Magna. Defensa que ha causado innumerables consecuencias represivas al personal de la Compañía Federad de Electricidad (CFE).

Asimismo, la nacionalización de la industria eléctrica llevada a cabo por el presidente Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, fue y ha sido un gran estímulo para continuar la defensa del derecho de la población a contar con el servicio eléctrico.

Hacemos hincapié en que el apoyo de la CFE y el SME al gobierno actual ha sido claro y puntual. Sabemos de las movilizaciones de las diferentes secciones sindicales a los cambios en política pública y en apoyo a la iniciativa de la reforma eléctrica.

El SME discutirá próximamente en su Asamblea General un programa nuevo de lucha que consiste en poner en marcha varios puntos; entre éstos, el rescate de la soberanía energética de México, la defensa del servicio público de electricidad, el derecho humano a la energía con tarifa justa, así como un plan de transición energética, democrática justa y soberana, además de la recuperación de su zona y materia de trabajo, promoviendo la reinserción laboral en la CFE.

Por el derecho y la justicia del trabajador

@AntonioGershens

antonio.gershenson@gmail.com