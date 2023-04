No lo usamos al máximo ; ya no aprendemos estas cosas ; me da miedo descomponerlo ; no quiero saber más, sé lo básico ; los jóvenes los manejan mejor y desconocemos para qué sirven todos esos íconos , son algunos de los comentarios que hicieron a La Jornada adultos mayores, al preguntarles ¿qué tan hábiles son en el manejo de un celular inteligente?

▲ Se les dificulta el uso de las nuevas tecnologías y temen dañar los aparatos, indican. Foto Luis Castillo

En contraparte, Manuel, de 78 años, comenta: me conformo con lo que ya sé; porque se me hace complicado usarlo . Tiene celular desde hace cuatro años, y ya he perdido tres; mis habilidades para usarlo son malísimas, nada más recibo y hago llamadas; sí se usar WhatsApp, veo películas en Netflix y escucho música en YouTube, ¿Para qué quiero saber más?

Lilian López (63 años) admite que la plática sobre el uso del celular fue interesante . Ella usa WhatsApp y para llamar; muy pocas veces hago videollamadas y no uso Zoom. Tengo miedo picarle algo. Mi hija es más inteligente para esto, luego me dice cómo hacerle, pero a veces no me explica todo .

María (74 años) manifiesta que se le dificulta usar celular y que lo olvida siempre, y sus hijos y nietos le reclaman por no contestarlo.