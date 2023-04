Las aportaciones fiscales de la minería representan menos del 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Hablamos de un saqueo que ha ocurrido durante décadas por falta de regulación, en donde quienes han pagado los costos son sobre todo los pueblos originarios y las comunidades a las que no se les consultó pero cuyo entorno natural ha sufrido graves daños.

Alavez indicó que entre los aspectos más importantes de la propuesta de López Obrador se encuentran el limitar las concesiones mineras a la existencia de recursos hídricos suficientes, el resguardo de las Áreas Naturales Protegidas y la obligación de las empresas de hacer un manejo adecuado de sus desechos industriales.

Respecto a los grupos empresariales que se oponen a la iniciativa, la legisladora señaló que era de esperarse el cinismo con el que ahora reclaman, porque no pagan impuestos, no se hacen cargo del medio ambiente y no respetan a las comunidades indígenas. ¡Es absurdo! Ellos sólo quieren paraísos fiscales y no lugares donde haya una regulación que permita una inversión responsable .

La diputada llama a otras bancadas a sumarse a la iniciativa y cree que inicativa de ley podría presentarse al pleno el 20 de abril.