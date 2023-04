En la Unidad Xochimilco, indicaron, se celebraron reuniones la semana pasada, pero uno de los temas que supuestamente ha frenado el avance es que las autoridades deben conseguir más fondos para instalar dispensadores de toallas femeninas y otros insumos para garantizar la menstruación digna de las alumnas, lo cual no fue considerado en el presupuesto ya definido para este año.

De acuerdo con personas consultadas por este diario –quienes solicitaron reservar su identidad–, las mesas de diálogo en el resto de los planteles no han logrado avanzar de manera clara por aspectos que van desde la disponibilidad de presupuesto hasta la falta de un pliego petitorio totalmente definido.

Mientras tanto, en Iztapalapa, las mesas de diálogo no han podido iniciar en gran medida porque el grupo de estudiantes que inicialmente sostuvo el paro salió del plantel y se quedó otro distinto, el cual ha añadido al pliego petitorio diversos puntos que no estaban en el documento dado a conocer en un principio.

Por lo que se refiere a Lerma, señalaron las fuentes, las pláticas están empantanadas porque las autoridades y las integrantes de la asamblea estudiantil no se han podido poner de acuerdo sobre el contenido del pliego petitorio ni sobre las condiciones en que tendrían lugar las mesas de negociación.

A decir de los funcionarios consultados, se espera que la sesión del CA de este lunes pueda ayudar a desatorar el impasse en los diálogos, pues en dicho encuentro se aprobarían reformas para fortalecer las medidas de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, además de definir una nueva propuesta de calendario escolar.