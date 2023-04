Emir Olivares Alonso

Domingo 16 de abril de 2023, p. 3

Juchitán De Zaragoza, Oax., ¡Seis años más! , se escuchó de pronto en medio de la explanada del hospital materno infantil de este poblado. No, eso no, eso no , reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador al reivindicar de nuevo su convicción maderista.

La gente insistió en la posibilidad de la relección y el mandatario de inmediato detuvo esos ánimos al enfatizar que hay relevo generacional en los cuadros de la 4T.

“Yo soy maderista, es sufragio efectivo no relección. Ya terminé mi ciclo. ¿Y saben?, estoy contento porque hay relevo generacional, muchos jóvenes ya, muy conscientes, ya va a ser muy difícil darle marcha atrás a lo que ya iniciamos. (Benito) Júarez decía: ‘Vamos a avanzar lo más que se pueda para que si tenemos la mala suerte de que regresen los reaccionarios al gobierno, que les cueste trabajo dar marcha atrás a todo lo que se avanzó’”.

El jefe del Ejecutivo encabezó la supervisión de los avances del programa IMSS-Bienestar en el estado, justo desde esta histórica región del istmo de Tehuantepec, que el 7 de septiembre de 2017 fue devastada por un intenso sismo con epicentro en Juchitán, y cuyos impactos aún son visibles.

Acompañado del gobernador Salomón Jara; del director general del IMSS, Zoé Robledo, y de otros funcionarios, el Presidente volvió a decir, como aseguró la víspera en Zacatecas, que se contará con un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y se comprometió que se basificará a los 125 mil trabajadores del sector en el país que tienen contrato temporal.

Ante decenas de personas que se congregaron en el acto, ironizó que aun cuando sus opositores corruptos se rían de él por afirmar que se superará a Dinamarca, garantizó que cumplirá con este compromiso.

“Con el tiempo que nos queda vamos a levantar todo el sistema de salud pública, vamos a dejar uno de primera. Ayer comentaba yo, se ríen de mí los adversarios opositores, conservadores, corruptos, dicen: ‘jajaja’, se ríen”. Entre los asistentes varios gritaron: No les haga caso y le refrendaron su apoyo.