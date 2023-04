Por su lado, las trabajadoras sexuales consideran ser el chivo expiatorio de la alcaldesa en su intento por controlar la criminalidad y el turismo de masas en el centro de la ciudad. La alcaldesa dice que sólo somos una atracción turística y que la gente viene a burlarse de nosotros y a humillarnos, pero no es así , dice Michelle.

La protagonista es la alcaldesa Femke Halsema, quien defiende su plan, pero no logra convencer. No es posible , dice llorando una madre tras un encuentro entre la alcaldesa y los residentes de uno de los tres lugares planeados para crear el centro erótico. Los residentes temen que el alboroto llegue a sus calles.

los 100 lugares propuestos no serán suficientes, en comparación con las 250 cabinas que hay ahora. Pero con sus espacios destinados a la cultura, el arte y la diversión erótica, el edificio podría beneficiar a algunos. El Barrio Rojo sólo representa una pequeña parte , de la prostitución aquí, subrayó Alexander de Vos, ex trabajador sexual gay presente en una reunión entre la alcaldesa y ciudadanos de Ámsterdam. También hay personas transgénero y gays para los que no hay lugar y ese centro les ofrece una posibilidad .

Él dice estar contra el cierre del barrio, objeto de medidas cada vez más restrictivas: los burdeles deben cerrar más temprano los fines de semana y la ley seca se ampliará al cannabis. Ámsterdam también lanzó una campaña en línea para desanimar a los jóvenes europeos a realizar despedidas de solteros u otras actividades festivas en la ciudad.

Al denunciar una caza de brujas , las trabajadoras sexuales aseguran que el hecho de desplazarlas impactará sus ganancias sin resolver el problema, y niegan que ellas sean las causantes del turismo masivo y la criminalidad.

El barrio está lleno de letreros con todo lo que no está autorizado, subraya Michelle. El problema es que no se multa a nadie y los residentes saben dónde se instalaron porque existe la prostitución desde el siglo XVI .

Afp