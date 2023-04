D

e todos los rubros de la visita estratégica de Lula a Xi –mandatarios de 2 miembros del resplandeciente BRICS que deja atrás al G-7–, la parte más sensible fue la adopción de la yuanización / desdolarización de sus intercambios comerciales ¡que Lula exhorta a imitar en toda Latinoamérica (LA)!

Si sigue vigente el axioma de Nixon – LA será lo que sea Brasil – es probable que varios países de la CELAC (https://bit.ly/3KHTRou) imiten la liberación del real brasileño de la hegemonía del dólar y su sistema panóptico del SWIFT (https://bit.ly/3UGAaC3).

A juicio de Lula, China es ahora esencial para Brasil y LA (sic) .

En su arribo a Shanghái, Lula fue recibido por Dilma Rousseff, flamante presidenta del banco de los BRICS que maneja 100 mil millones de dólares ¡poco menos que los 115 mil millones de dólares del Banco Mundial, controlado por EU!

Financial Times, portavoz de la monarquía globalista neoliberal británica, expone los llamados de Lula de Brasil para finiquitar el dominio comercial del dólar (https://bit.ly/3KFqkf4) y lo anatemiza con el adjetivo de izquierdista (sic) , quien presta su voz a los esfuerzos de Beijing para estimular el papel del renminbi en el comercio global .

FT azuza que Lula atacó la supremacía del dólar en el comercio internacional al plantear cuatro preguntas geopolíticamente inquisitoriales: ¿Por qué no podemos comerciar con base en nuestras propias divisas? ; Cada noche me pregunto (sic): ¿Por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar? ; ¿Quién decidió que el dólar era la divisa después de la desaparición del patrón oro? ; y ¿Quién decidió que nuestras divisas eran débiles, que no tenían valor en otros países?”.

Si no lo ilustró su muy capaz asesor Celso Amorim, de 80 años, habría que instruir a Lula que fueron las bombas nucleares, desde 1971 con Nixon, y la disolución de la URSS en 1991, las que impusieron la hegemonía del sistema dolarcéntrico y su monopólico SWIFT.

Recomiendo al intrépido ex líder sindicalista leer el libro “Caos y Orden en el Sistema Mundo Moderno (https://bit.ly/3KGQ1w5)”, para entender de que quien gana las guerras mundiales impone su divisa.

Hoy la misma liberación del real y su yuanización / desdolarización es viable gracias a la singularidad de la guerra híbrida multidimensional que se libra en Ucrania y al concomitante declive de EU/OTAN/G-7 que hasta Macron percibe (https://bit.ly/3UKylUL).