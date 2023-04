Afp y Ap

Domingo 16 de abril de 2023, p. 17

Washington. ¡Los jueces no son médicos, el aborto debe seguir siendo legal! corearon miles de personas al manifestarse ayer en Washington, Los Ángeles y Nueva York por el derecho al aborto, que esta semana volvió a ser cuestionado en Estados Unidos y, en ese contexto, la vicepresidenta Kamala Harris sorprendió con su presencia y apoyo a un grupo de manifestantes en un mitin por lo derechos reproductivos en California.

El país está en una compleja batalla legal por el acceso a una de las píldoras abortivas, que antier fue mantenido temporalmente por la Corte Suprema, pero sigue amenazado. ¿Cuándo se detendrán? , se preguntó ayer Carol Bouchard frente al edificio de mármol de la Corte Suprema.

Con una pancarta en sus manos, la abogada de 61 años dice estar muy enojada por las amenazas contra el aborto desde que hace casi un año el máximo tribunal canceló el amparo constitucional del que gozaba desde 1973.

Desde entonces, las interrupciones voluntarias de embarazos han sido prohibidas en 15 estados.

En una tarde soleada, Brittany House, residente de Washington, subió a la tribuna y habló sobre el aborto que se practicó en 2012, cuando recién salía de la universidad. El aborto me dio libertad , dijo la joven, asegurando que con 21 años no hubiera podido mantener a mi hijo . Muchas septuagenarias también marcharon frente a la Corte, indignadas. El aborto me salvó la vida , expuso Barbara Kraft, quien a fines de la década de 1970 interrumpió su embarazo tras sufrir graves complicaciones. Las mujeres deben tener el derecho de tomar esa decisión por sí mismas , apuntó.