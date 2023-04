Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 16 de abril de 2023, p. 15

Tel Aviv., Con pancartas como Salvemos la democracia , miles de israelíes protestaron ayer por la noche en Tel Aviv, por decimoquinta semana consecutiva, contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que los manifestantes consideran una amenaza para la democracia.

Entre una marea de banderas nacionales, algunos activistas encendieron bengalas y botes de humo, observaron periodistas de la Afp.

También hubo marchas con menos asistentes en otras ciudades como Jerusalén, Haifa (norte) y en Modiin (centro), frente al domicilio del ministro de Justicia, Yariv Levin.

Desde que se anunció el proyecto de reforma, en enero, decenas de miles de personas marchan cada semana para oponerse.

El 27 de marzo, el gobierno formado en diciembre por Netanyahu anunció una pausa legislativa para dar una oportunidad al diálogo .

“Todos estamos cansados; yo no quería venir hoy, pero mi hermana me dijo: ‘no tenemos opción’, y es verdad, no podemos bajar la guardia, hay que defender nuestro país”, declaró Karen Baron, una siquiatra de Tel Aviv, de 45 años.

El Ejecutivo estima que la medida servirá para equilibrar el poder entre el Parlamento y la Corte Suprema, tachada de politizada por la actual coalición gubernamental, la más derechista de la historia de Israel. Los opositores consideran que la modificación podría empujar al país hacia un modelo autoritario.