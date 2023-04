Martín Hernández Alcántara

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Domingo 16 de abril de 2023, p. 20

Puebla, Pue., Después de ocho años de litigio de los pueblos de Ixtacamaxtitlán contra la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, el juzgado segundo de distrito con sede en Puebla determinó que no es factible que la empresa recupere dos concesiones que le cancelaron para operar una mina a cielo abierto entre Santa María Zotoltepec y Zacatepec, a fin de extraer oro y plata, dio a conocer en un comunicado el poblado nahua de Tecoltemi, en ese municipio de la Sierra Norte.

La comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua ha triunfado sobre Almaden Minerals, pues después de ocho años de litigio, el Poder Judicial ha eliminado toda posibilidad de que este proyecto pueda realizarse, tal como ha sido presentado ante las autoridades mexicanas, , expuso.

Los pueblos de Ixtacamaxti-tlán y las organizaciones que les acompañan expresaron que el 12 de abril conocieron el acuerdo del juez segundo de distrito en materias administrativa, de amparo civil, de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, a través del cual declaró cumplida la sentencia emitida en febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En esa resolución, la Corte ordenó cancelar las concesiones otorgadas a la minera porque no se realizó, como era obligatorio, la consulta al pueblo indígena previo a la autorización del proyecto. El pasado 9 de febrero, se explicó en el boletín, en estricto cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía (SE) declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento .

Ante este pronunciamiento el juzgado llega a la conclusión de que, en el caso fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo , fallo que celebraron las organizaciones que acompañaron a la comunidad en su defensa legal.

Advirtieron impacto ambiental

Sumado a la decisión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en cumplimiento con obligaciones internacionales, realizaron evaluaciones de impacto social y ambiental, en las cuales establecieron que “no es factible el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán por ocasionar graves afectaciones sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.