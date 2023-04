E

norme placer recibir de un gran amigo, el artículo que el New York Times publicara este viernes sobre la urgencia –así lo indican y así me he permitido señalarlo continuamente en este generoso espacio de La Jornada– de electrificar al máximo el balance final de energía, y hacerlo de forma creciente si deseamos enfrentar con la mayor robustez y con la tecnología disponible los efectos del cambio climático para arribar al año 2050 con cero emisiones netas de CO₂ equivalente.

Sí, Nadja Popovich y Brad Plumer, en How electrification became a major tool for fighting climate change , del viernes 14 de abril, subrayan esta urgencia. La ratifican expertos. Por lo demás, con generación eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables para acceder a las múltiples formas de energía útil requeridas.

El artículo del New York Times es una ratificación de expertos que aluden a las alternativas de las formas de energía final en transporte. Sin embargo, muestran las dificultades reales de la transición energética propuesta, incluso aluden –obligadamente– a la transformación de hábitos sociales y muy poco –pudieron profundizar más– a las políticas públicas.