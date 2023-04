Boquete de 3 mil 788 mdd

Ahora se sabe que durante su mandato se dejó un boquete de 3 mil 788 millones de pesos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), según una serie de 17 auditorías realizadas entre 2017 y 2018.

El presidente López Obrador explicó en su Plan Nacional de Desarrollo que el sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales. A partir de 1988 se destruyeron mecanismos que resultaban fundamentales para el desarrollo agrario, se orientó el apoyo público a la manipulación electoral y se propició el vaciamiento poblacional del agro .

Por este motivo, se han puesto en marcha una serie de seis acciones para rescatar al campo. Además, con la desaparición de la FND, propone que los créditos se otorguen de forma directa a los productores de las actividades primarias de la economía.

Cifras de la Banco de México (BdeM) demuestran que la banca comercial, hasta febrero de este año, cuenta con una cartera vigente para préstamos empresas y actividades productivas de 2 billones 924 mil 808 millones de pesos, de los cuales, solamente 123 mil 219 millones, el equivalente a 4 por ciento, son destinados a actividades agrícolas, silvícolas y pesqueras.

Se trata de un segmento del financiamiento que comenzó a otorgarse desde 2009. De hecho, en enero de este año alcanzó su nivel más alto, con una cifra de 125 mil 488 millones de pesos.

El problema es que los bancos no otorgan créditos a este sector porque no son clientes con garantías o porque suelen tener problemas financieros; no tienen, por así decirlo, garantizado el pago y no les resulta redituable , apuntó Arturo Huerta.

Fira, la opción

Hoy en día, un programa que ha sido redituable para otorgar financiamiento al sector primario de la economía son los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira).

Se trata de cuatro fideicomisos que tienen el carácter de entidades de la administración pública, en los que funge como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario el Banco de México.