Agregó en que la industria automotriz tiene un doble estándar de seguridad, de acuerdo con el mercado de destino. México exporta a Europa y Estados Unidos autos que cumplen todas las medidas. Esto se debe combatir .

En la región, las marcas nos venden seguridad como si fuera un ítem de lujo, no debe haber ciudadanos de primera y de segunda, todos tenemos exactamente los mismos derechos de andar en un vehículo seguro , enfatizó.

“Además las nuevas tecnologías de seguridad no sólo protegen a las personas que están dentro de los autos, sino también a los de afuera. Entre éstos están los sistemas de detección de peatones o de ciclistas o los frenados automáticos apenas el vehículo siente que algo muy cerca para automáticamente.

“Todo eso está bastante generalizado en otros mercados, pero en México y el resto de Latinoamérica todavía no lo han hecho las marcas, y no porque no lo puedan hacer; tienen la tecnología, pero no les da la gana, acusó.