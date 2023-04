En este último mes he recorrido cada una de las secretarías y aquellas direcciones generales que son muy relevantes para informar de este simulacro. He recorrido todo el país, me he entrevistado con los gobernadores y gobernadoras invitándolos al simulacro, por eso van a participar todos. Además, estoy haciendo reuniones regionales dando toda la información y también recibiendo los comentarios. Hay estados que no son sísmicos, que no son proclives a sismos y van a cambiar de hipótesis; por ejemplo, realizarán un simulacro ante la emergencia por huracán o deslave .

La coordinadora Nacional de Protección Civil expuso que el propósito principal es identificar la capacidad de respuesta de la gente, “por eso elegimos esa hora, para que los más pequeños que van en prescolar hasta los de universidad estén todavía en clases y participen en el ejercicio. Es muy importante que en cada lugar en que estemos, ya sea en la escuela, la casa, la oficina, en la calle o el Metro, sepamos qué hacer y cómo actuar.