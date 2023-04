Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de abril de 2023, p. 5

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, sostuvo ayer que sin transparencia la democracia no es viable, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el instituto no sirve para nada y sería mejor que no existiera.

Ibarra Cadena expresó en un mensaje en redes sociales que el INAI es una institución de y para la ciudadanía , integrada por personas servidoras públicas comprometidas con México y con la protección del derecho a saber y de los datos personales .