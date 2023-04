Ante la posibilidad de que Martínez Montemayor continúe colaborando con su gobierno, el mandatario federal indicó que todavía no sabemos, pero en una de esas sí. No en el gabinete, pero invitarla, porque respeto a quienes opinan distinto, pero yo la considero una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista .

En Palacio Nacional señaló que se está llegando a un acuerdo porque nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso .

Es la mejor decisión : Sanjuana Martínez

La periodista consideró ayer que liquidar Notimex es la mejor decisión y agradeció al Presidente por sus palabras de reconocimiento a la labor que llevó a cabo en esa agencia.

En un mensaje en sus redes sociales, expresó asimismo que durante su gestión se combatió la corrupción con más de 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se logró vincular a proceso a ex funcionarios de la pasada administración.

Sobre los permisos a Fox

Después de que esta semana dio a conocer que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgó a la familia del ex mandatario Vicente Fox permisos para comercializar productos derivados de cannabis, López Obrador dijo que por respeto a un ex presidente ya no mostrará documentos sobre los negocios del ex titular del Ejecutivo relacionados con este producto. Dan pena ajena , añadió.