Arturo Sánchez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 15 de abril de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que sin importar si se nombra o no a los comisionados faltantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), este organismo no sirve para nada y da igual que exista o no .

El titular del Ejecutivo, que desde el inicio de su mandato ha manifestado su desconfianza sobre el INAI, cuyo desempeño ha criticado reiteradamente, sostuvo en su conferencia matutina en Palacio Nacional que el instituto fue creado para encubrir las corruptelas de los funcionarios y propuso que se resuelva mediante una reforma a la Constitución que defina que los funcionarios que se nieguen a dar información incurran en un delito grave y puedan ser juzgados.

Si el INAI –cuyo pleno cumplió 14 días en inoperancia por falta de quorum– desapareciera, se ahorrarían mil millones de pesos al año, afirmó, pero descartó tomar alguna medida en este sentido, pues consideró que es una tarea para el próximo gobierno.

Ya no me meto en eso, pero sí no me puedo quedar callado, porque todo eso fue parte del andamiaje que crearon para simular que se combatía la corrupción , expresó.

Da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera, porque nos ahorramos los mil millones de pesos , aseveró.