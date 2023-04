Macron, candil de la calle...

M

ientras Emmanuel Macron anda en China tratando de arreglar la guerra Rusia-Ucrania, el constitucional francés aprueba su combatida y multimarchada reforma pensionaria, o sea el clásico candil de la calle y oscuridad de su casa. ¡Qué lástima!

Benjamín Cortés

In memoriam, Alfredo del Valle

Mi querido hermano, 17 años se dice fácil, parece que fue ayer el viernes 14 de abril de 2006 en que escuché por última vez tu voz, porque al día siguiente gente mala te quitó la vida.

Todo ese tiempo ha sido de una larga espera para saber quién lo hizo y por qué; el procedimiento que se llevó a cabo para el esclarecimiento de tu homicidio en los primeros meses fue muy activo, en el cual el ente de impartición de justicia en la Ciudad de México parecía querer encontrar al o a los culpables; sin embargo, la investigación se hizo cada vez más lenta, hasta que se convirtió en un número más en los asuntos sin resolver.

Mientras Dios me preste vida, seguiré buscando una respuesta recordándote y agradeciendo eternamente por ser y estar en mi vida. Te amo.

Lola del Valle Espinosa

Denuncia egolatría de Giovani Gutiérrez

Pretender pintar todas las fachadas de Coyoacán de azul es una egolatría de parte del alcalde Giovani Gutiérrez, cuando la diversidad es lo que prevalece. No sé qué les pasa a los panistas que han desatado una guerra sin cuartel en contra de otros colores, como Santiago Taboada, que borró los coloridos murales iztapalapenses para estampar su nombre y sus afanes electorales. ¿Será que éstos piensan que desapareciendo los demás colores lograrán imponer el suyo? No me imagino una Ciudad de México en la que domine por decreto oficial un solo color, me opondría a ello, como los coyoacanenses deben oponerse a que el azul sea el color que subyugue su mirada. Pues sólo los dictadores y los nazis piensan que el mundo debe ser a su usanza y como ellos lo dispongan.

Raymundo Colín Chávez

Cambio ideológico en la enseñanza

El viernes de esta semana se fueron a paro de actividades cuatro facultades de la UNAM, debido a casos de violencia de género, problemas en el programa de becas, de infraestructura, etcétera. Este caso puede hacernos recordar un movimiento estudiantil ya casi olvidado en la historia del país, ocurrido el 28 de julio de 1911 en la Ciudad de México. Este movimiento surgió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Academia de San Carlos, ya que los estudiantes consideraban que no tenían enseñanza de calidad. Además, se presentaron despidos de varios maestros y un recorte presupuestal. Se estima que el paro finalizó el 30 de agosto de 1913.