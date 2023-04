Añadió que la instrucción es de que no haya impunidad y se castigue a los responsables , y rechazó que el gobernador pevemista del estado, Ricardo Gallardo Cardona pudiera estar vinculado con grupos delictivos.

En entrevista con reporteros, antes de llegar al Hospital General del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, a donde acudió para evaluar el Plan Nacional de Salud IMSS-Bienestar en el estado, el jefe del Ejecutivo federal señaló que se están revisando estas situaciones lamentables para que no vuelvan a suceder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que su gobierno seguirá protegiendo a los migrantes que corren muchos riesgos en su tránsito por el país para tratar de llegar a Estados Unidos y la instrucción es que no haya impunidad tanto en el caso de Matehuala, San Luis Potosí, donde fueron encontrados decenas de extranjeros privados de su libertad, como por el incendio en una estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 indocumentados.

A lo que López Obrador contestó: Vamos a seguir ayudando a David Monreal (gobernador morenista) para enfrentar el flagelo de la violencia, es una situación que preocupa mucho y daña. Todos los días, de 6 a 7, me reúno con el gabinete de seguridad, nunca un Presidente había atendido el problema como lo hacemos ahora .

Agregó que su gobierno seguirá trabajando para garantizar la tranquilidad y la paz en Zacatecas y todo el país, tema que, aseguró, a la administración federal anterior no le interesaba; el secretario de seguridad con Felipe Calderón (Genaro García Luna) ha sido enjuiciado porque estaba involucrado con el crimen organizado. Pero ahora, una cosa son los delincuentes y otra las autoridades, ya no hay contubernios, trabajamos para que no haya homicidios ni de-saparecidos en el país .

El Presidente se comprometió además a canalizar 800 millones de pesos para la rehabilitación y mejoramiento del sistema carretero de Zacatecas y en ese momento un nuevo grito surgió entre los asistentes: También falta seguridad en las carreteras .

López Obrador aprovechó para hacer una simbiosis con los temas y la problemática social heredada por su gobierno: la herencia en delincuencia organizada, en corrupción e inseguridad; así también recibimos sin atención médica, sin fármacos, estaba el sistema de salud por los suelos .

Sin embargo, reiteró el compromiso de que en México, al final de su gobierno, en 2024, se tendrá, no un sistema de salud como el Dinamarca, sino mejor, y lo vamos a lograr, pésele a quien le pese .

Por lo pronto, en el Hospital de la Mujer de Fresnillo –que se pretendía inaugurar ayer, pero al cual aún faltan detalles – se dará servicio gratuito a toda la población, resaltó, la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo .

Por la mañana, en la conferencia diaria del Presidente, Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua, precisó que la presa El Realito, con la que se abastece 15 por ciento de la demanda de agua de la zona metropolitana de San Luis Potosí, no representa un riesgo para la población, pues su cortina no tiene daño estructural y es estable, pese a las fugas que tiene por un deficiente proceso de construcción .

Informó que se iniciarán las labores para la reparación de éstas, con el sellado de una de sus caras, sin suspender el abastecimiento. En cuanto al acueducto El Realito, de 132 kilómetros, indicó que 90 por ciento de sus fallas se concentran en un tramo de 59 kilómetros que serán sometidos a revisión técnica para su arreglo.

Con información de Laura Poy y Arturo Sánchez