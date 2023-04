Juan Ibarra

Sábado 15 de abril de 2023, p. 5

Dirigido por Christian Cueva hoy se estrena en las salas cinematográficas el documental Jirón, sobre la historia oculta del largometraje Jirón de niebla, última película de Carlos Enrique Taboada, que una vez terminada desapareció y que el tiempo dejó en el olvido. Con Jirón, Cueva despeja algunas incógnitas acerca de qué fue lo que realmente pasó con esta obra del emblemático director de cine de terror más importante de México.

Un día, el director Christian Cueva se enteró de que un grupo de cineastas tenía la intención de filmar una película basándose en un guion del realizador Carlos Enrique Taboada. A mí eso me emocionó mucho porque como fanático de Taboada y del cine de terror era estimulante poder ver finalmente esta película que él nunca había podido hacer , recordó en entrevista.

En su euforia, Christian llamó a su amigo Pablo Guisa, director del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, sólo para enterarse de que Taboada sí había filmado esa película, que su nombre era Jirón de niebla, pero estaba perdida y nunca nadie la había visto. Por entonces Cueva se encontraba incursionando en el periodismo, y esto hizo que la noticia despertara su interés por indagar al respecto.

Investigar el paradero de la obra perdida

“Ese día tuve dos grandes sorpresas y dos grandes descubrimientos. Esto que me dijo Pablo hizo que se combinaran dos cosas en mi cabeza, por un lado mi pasión por el cine de terror de Taboada, y por otro lado mi instinto como periodista. Y se creó en mi cabeza esta pregunta de ¿dónde está Jirón de niebla?”, relató.

A partir de entonces, Cueva se dio a la tarea de investigar más sobre el paradero de la obra perdida. Carlos Enrique Taboada era el responsable de una tetralogía de terror que el director no sólo conocía sino que además admiraba. Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas, Más negro que la noche y El libro de piedra eran esos títulos.

Su primera intención había sido escribir un reportaje al respecto, pero pronto la historia con la que empezó a involucrarse se hizo más y más compleja. Recuerdo la sensación de estar haciendo el documental, de ser esta especie de investigador o detective. Era una adicción que no iba a parar hasta que encontráramos la película , reconoció Cueva, y me di cuenta de que la historia era mucho más grande de lo que me imaginaba .

El formato cambió, pero no el tema ni su interés. Me pareció que había tantas cosas qué contar y tanta gente que podía hablar, que valía la pena que el proyecto creciera de esta manera , sostuvo. Este es un documental que se fue construyendo poco a poco, porque más que certezas, teníamos muchas preguntas y cada una nos llevaba a otra pregunta .

El proyecto se instaló en la mente de Cueva desde 2012, pero varios años más fueron necesarios para terminar de darle forma. Gracias a que el director tuvo la oportunidad de hablar con Rocío Amézquita, viuda del cineasta, la investigación comenzó a tomar forma.

Rocío creo que es uno de los pilares más importantes de este documental. Me abrió las puertas de su casa, de su memoria, platicamos muchísimo, al grado de que sentía que conocía a Carlos Enrique Taboada. Para mí era muy importante entenderlo no sólo como director de cine, como creador, entenderlo como persona, porque quería entender quien era él en general cuando sucedió la filmación , señaló.