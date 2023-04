A

dvertencia. La política tiene un solo objetivo: dar respuesta a los terrores humanos. Si el Estado no es capaz de salvaguardar del miedo a los ciudadanos, el fundamento mismo de su existencia se pone en cuestión.

Primero. Quien conozca el país sabe que el poder está sujeto a periódicos movimientos telúricos, antes de que se produzcan se puede tratar de guiar su curso, pero una vez que han tenido lugar, todos los engranajes de la sociedad se reposicionan en consecuencia.

Segundo. La primera regla del poder es perseverar en los errores, no mostrar la menor fisura en el muro de la autoridad. Mobutu lo sabía porque venía de una tierra en la que se mataba al jefe que se caía del caballo, o era estrangulado si enfermaba. El jefe debe ser fuerte si quiere estar en condiciones de proteger a su pueblo, en cuanto demuestre debilidad es eliminado y sustituido por otro. Es así en todas partes. La diferencia estriba en que, según donde se encuentre, el jefe depuesto puede ser empalado vivo o remitido a la otra punta del mundo para dar conferencias por 100 mil dólares cada una.

Tercero. Ahora el guion ha cambiado completamente. Ya no se trata de mantener algo que ya existe, sino de inventar algo que todavía no existe. Tenemos que inventar el partido de la unidad, es lo que aquí hace falta. Mucha gente de derechas, de izquierdas, comunistas y liberales quiere volver a encontrar un sentimiento de unidad. La nostalgia que sienten no es por el viejo orden en sí, es por el orden, por el sentido de comunidad. Lo que hace falta es la unidad, un movimiento que devuelva la dignidad a la gente.

Cuarto. El Presidente está dotado de una personalidad única que no tendría ningún sentido querer repetir, sus cualidades humanas han sido fundamentales para hacer pasar nuestro país de la vieja república de los intereses creados al país transformado en el que vivimos hoy día, pero, al cabo de cuatro años de gobierno y considerando su condición física, su perfil está agotado. Por eso es necesaria una figura diferente, que contenga en sí misma los elementos de la continuidad y los de una ruptura con el pasado. Al convertirse en candidato asumirá automáticamente el papel de la autoridad legítima, lo cual es fundamental para los mexicanos que no tienen ganas de aventuras y que desean, sobre todo en estos momentos, estabilidad y seguridad.