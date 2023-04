Erendira Palma Hernández

Sábado 15 de abril de 2023, p. 4

El drama, títulos de por medio, cambios de guion inesperados, así como marcadores abultados han forjado tal rivalidad entre América y Cruz Azul que la afición conside-ra estos encuentros un clásico joven. Ahora, Fernando Tano Ortiz, técnico de las Águilas, atizó el duelo que disputarán hoy ante los celestes al quitarle tal etiqueta.

No es faltar el respeto a nadie, sin embargo creo que clásico es ante Pumas y Chivas. Le tengo máximo respeto al técnico y a los jugadores (de La Máquina), pero no me parece un juego de esas características , afirmó.

El timonel prefirió guardar sus argumentos para excluir de la lista de clásicos del América los juegos ante Cruz Azul, aun cuando la adversidad entre ambos es añeja y se ha intensificado en la última década después de la final del torneo Clausura 2013 cuando las Águilas ganaron en penales.

El América mantuvo una hegemonía sobre los cruzazulinos desde 2015 hasta 2019, con nueve victorias y seis empates, hasta que La Máquina se reveló con un triunfo en un duelo de cuartos de final. Los últimos cuatro años Cruz Azul había tenido más resultados en favor, pero en el torneo pasado recibieron un penoso golpe al caer por 7-0.