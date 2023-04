Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 15 de abril de 2023, p. 3

Montecarlo. Tras la eliminación del grie-go Stefanos Tsitsipas (número tres de la ATP), ganador del Masters 1000 de Montecarlo en las dos ediciones pasadas, el torneo monegasco estrenará ma-ñana nuevo campeón después de una jornada de cuartos de final llena de sorpresas.

Tsitsipas, principal aspirante al título una vez eliminado el jueves el número uno del orbe Novak Djokovic y en ausencia de los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, no tuvo un buen día, pero es una buena lección , declaró tras caer ante el estadunidense Taylor Fritz (10), 6-2 y 6-4 en una hora y diez minutos.

Puedo hacerlo mucho mejor y me siento decepcionado por no haber mostrado mi nivel. Me he sentido desconectado. Mi servicio no ha funcionado en to-do el partido y ante rivales como Taylor necesitas este golpe , añadió el griego, quien apenas ganó 62 por ciento de los puntos al primer servicio y el 45 con su segundo (por un 80 y 70 de Fritz).

Fritz, quien puso fin a la racha del heleno de 12 victorias consecutivas en la tierra monegasca –sólo un set perdido–, jugará por un puesto en la final contra el ruso Andrey Rublev (6).

El estadunidense, que el año pasado fue eliminado en cuar-tos por el español Alejandro Davidovich, es el primero de su país en alcanzar las semifinales en el principado desde Vince Spadea en 2003.