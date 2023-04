Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de abril de 2023, p. 3

Madrid. A la alpinista española Beatriz Flamini siempre le han atraído los retos extremos, en los que la soledad y la montaña están presentes. Esta escaladora, espeleóloga y deportista de élite permaneció durante 500 días, es decir un año y cinco meses, enclaustrada en una cueva de una montaña de Motril, localidad situada en la provincia de Granada.

No tuvo contacto con el exterior ni tenía ningún tipo de apara-to tecnológico que le informara lo que ocurría afuera, ni siquiera sabía en qué día vivía. Y así estuvo, a 70 metros de profundidad y con la única ayuda de unos compañeros que le hacían llegar comida y agua cada cierto tiempo, desde el 20 de noviembre de 2021 hasta ayer, que finalmente salió a la luz natural, consiguiendo una gesta históri-ca con la que entra en los anales de los récords Guinness.

Flamini tiene 50 años y desde muy joven se dedicó al alpinismo, la escalada y a investigar las profundidades y los vericuetos de las montañas más agrestes gracias a su condición de espeleóloga. Después de la pandemia inició el que sería su reto más extremo, que además forma parte de un experimento de carácter sicológico que verá la luz a través de un documental. Pues ella, aunque estaba sola y con la máxi-ma austeridad, dado lo inhóspito y profundo de la cueva, estuvo monitorizada de forma permanente y todas sus actividades fueron grabadas.

Año y medio en silencio

Al salir, Flamini, originaria de Madrid, explicó: Llevo un año y medio en silencio, sin hablar con nadie, sólo conmigo misma, así que además de no estar acostumbrada a escuchar a nadie, en ocasiones siento como que pierdo el equilibrio , declaró a los medios de comunicación que esperaban su salida para grabarla en directo. De hecho, como medida de protección, al emerger de la cueva le dieron unos lentes oscuros para protegerse de los rayos del sol y una botella de agua, ante el temor a que su contacto con el exterior le provocara algún tipo de deshidratación.