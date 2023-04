Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 15 de abril de 2023, p. a12

¿Por qué los seres humanos han sentido a lo largo de la historia la necesidad de construir jardines?

Porque nos proporcionan bienestar y porque la utopía se respira en todos los jardines del planeta, y porque la utopía es sinónimo de esperanza. Crear un jardín nos conduce a la utopía, a un mundo mejor, a la felicidad.

Esa es la tesis central de un hermoso libro por el que hoy vuelven a sonar las plantas en el Disquero: recomiendo con fervor este tesoro: Jardinosofía: Una historia filosófica de los jardines, de Santiago Beruete, antropólogo y filósofo quien escribió este libro así:

Podar, cavar, plantar, ayudan a desarrollar virtudes como la paciencia, la tenacidad y la gratitud, que se nos antojan requisitos indispensables para conseguir que germine, florezca y fructifique un texto.

Recomiendo, para acompañar esta lectura, la playlist titulada Classical Garden: The Perfect Classical Tunes for Pruning, Planting and Putting your Feet Up: Los pasajes musicales ideales para podar, plantar y ponerse cómodo; son cuatro horas y 41 minutos de música exquisita, amorosa, sublime, ideal para escuchar mirando, palpitando, respirando con nuestras plantas, en nuestro jardín interior.

Nuestra lista de hoy se inicia con Bach (con quién más), continúa con Debussy, sigue con Mozart: quien más para sonreír y ver sonreír a nuestras plantas, porque basta con decir Mozart para que uno sonría.

Hay piezas sublimes y significativas en la playlist que ahora recomiendo, por ejemplo una obra de William Walton cuyo título dice todo: Touch her Soft Lips and Part.

Y con esta música, la lectura del libro que hoy aquí reseño y recomiendo, caminemos por un jardín laberíntico y hermoso.

Leemos en la página 247: (Mircea) Eliade señala que la función primordial del laberinto era proteger el centro, entendido como una vía de acceso a la sacralidad, a la vida eterna y a la auténtica realidad de las cosas. Los vaivenes del camino equivaldrían a las pruebas iniciáticas. Afrontar los peligros y salir airoso de los desafíos posibilita la renovación interior y una nueva existencia .

En las bellas, intensas, 533 páginas de su libro Jardinosofía, Santiago Beruete nos conduce por los laberintos de la historia: 24 capítulos (igual que las horas de una jornada) en cuatro apartados: desde la antigüedad clásica al medievo; del Renacimiento al barroco; siglos XVIII y XIX, de Arcadia y Utopía; y del siglo XX al futuro. Esos son los cuatro apartados.

El libro es un jardín, por cierto. No solamente por el tema: tiene movimiento (¿usted es de los que son capaces de ver a sus plantas moverse, crecer, sonreír? Avisen, para ser amigos), tiene respiración vegetal, en vez de tinta está escrito con savia, clorofila, florecitas y hojas, y en cuanto nos sentamos a leerlo, entablamos diálogo de inmediato: hacemos juntos fotosíntesis.

El jardín, escribe Beruete, es en tanto que obra de arte viva dotada de compleja simbología, un artefacto cultural y una sofisticada creación intelectual y, por consiguiente, una materia de reflexión filosófica .

Los antiguos filósofos griegos enseñaban caminando por senderos de jardines. Ese arte de pensar con los pies se ha perdido. Este libro invita a recuperarlo: A medida que avanza por el sendero, el paseante recorre también un itinerario mental y a la par que va leyendo el paisaje, se impregna de sensaciones e impresiones.

Si uno lo medita con cuidado, invita Beruete, todo jardín formula una teoría estética de la belleza y una visión ética de la felicidad. Muchos jardines, en efecto, parecen representar un símbolo de la armonía y una metáfora de la buena vida, además de una imagen del mundo y una obra de arte viva.

No en balde sir Francis Bacon formuló que la jardinería es uno de los placeres más genuinamente humanos: The purest of human pleasure .

Si, como sugiere Aristóteles, los hombres aspiran por naturaleza a la felicidad, parece lógico y razonable que busquemos un lugar donde hacer realidad ese íntimo anhelo de paz y dicha. El jardín, todo jardín, nuestro jardín, permite soñar con un mundo mejor.