Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 15 de abril de 2023, p. a10

El ideal de una orquesta, en términos de su programación, es mantener un equilibrio entre la tradición y la innovación, lo clásico y lo contemporáneo; por decirlo de alguna manera, ser un museo y al mismo tiempo un laboratorio , señala José Wolffer al detallar a La Jornada los pormenores de la segunda temporada del año de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ofunam), que comenzará este fin de semana.

Se ha dicho muchas veces que las orquestas son museos, y de alguna manera hay algo de cierto, aunque la de museo es una noción un tanto problemática para este caso, porque parecen espacios muy estáticos y la música es todo lo contrario. Pero vamos a suponer que fuera adecuada la comparación; entonces, las orquestas tienen que ser museos muy dinámicos , explica.

Es decir, deben estar pendientes tanto de lo que hemos heredado como de lo que está sucediendo hoy día a nuestro alrededor. Ese es el balance, el equilibrio que buscamos con estas programaciones en la Ofunam.

El director general de Música UNAM destacó que en esta nueva temporada, la cual se extenderá hasta el 25 de junio, se mantiene el modelo de focos temáticos, implementado en la última temporada de 2022, la cual estuvo dedicada al Foco Brahms, y que en la primera de este 2023 se repitió, con el Foco Francia, mediante el que se exploró el repertorio de ese país.

Para este nuevo ciclo, conformado por nueve conciertos regulares y dos extraordinarios, la orquesta universitaria tendrá como eje los focos Ligeti y Rajmáninov, mediante los cuales celebrará el centenario del natalicio del compositor húngaro György Ligeti y los 150 años del nacimiento del ruso Sergéi Raj-máninov.

Los focos fue una manera que encontré de dar cierta narrativa a las temporadas. Me parecía que éstas no tenían demasiada coherencia u organicidad, y me pareció una forma interesante de darle justamente esa narrativa, ese hilo conductor , aclara José Wolffer.

De Ligeti se interpretarán a lo largo de la temporada cinco de sus obras, entre ellas las dos empleadas por el cineasta Stanley Kubrick en su cinta 2001: Odisea en el espacio, además de indagar en su relación con sus compatriotas Béla Bartók y Franz Liszt.

El 150 aniversario de Rajmáninov, en tanto, será conmemorado con dos de sus conciertos para piano más célebres, los números 2 y 3, con la participación de los pianistas Anna Geniushene y Daniil Trifonov, así como las Danzas sinfónicas.