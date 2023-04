Los agricultores comentaron que la fuerte granizada fue atípica para esta época, no es normal por estas fechas , y recordaron que desde hacía unos diez años no se presentaba una situación parecida, aunque en aquella ocasión la lluvia con granizo se concentró en el poblado, que se ubica cerca de la zona chinampera.

Explicaron que algunos cultivos como los de lechuga, verdolaga y espinaca prácticamente se pierden porque el granizo pica la hoja, sobre todo cuando la planta ya es grande, aunque la ventaja con la acelga es que se limpia la penca y vuelve a brotar.

Con el hielo el brócoli se mancha y el producto ya no sale al mercado porque así no se compra y lo mismo pasa con la verdolaga, se pica la hoja y no se vende, aunque ahorita la planta no es muy grande porque se cosechó en marzo.

La lluvia que empezó minutos antes de las 16 horas ocasionó también afectaciones a la zona urbana hacia el centro de la demarcación, con acumulación de agua en vialidades primarias, calles y senderos, y también se reportó la caída de granizo en colonias como La Lupita, del pueblo San Juan Ixtayopan, pero sin causar daños en viviendas.