Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de abril de 2023, p. 14

Guadalajara, Jal., El presunto mensaje de despedida de Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL) estatal, quien se suicidó el pasado 2 de abril, comenzó a circular en redes sociales filtrado por la fiscalía del estado, en el cual confirmó sus pugnas con el gobierno jalisciense y la Federación, así como que uno de sus motivos para quitarse la vida fue padecer Alzheimer.

“A todos mis seres queridos, amigos y universitarios les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a ‘sus enemigos’. Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza”, acotó.