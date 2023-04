Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de abril de 2023, p. 8

¡Soy invencible! , afirmó Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), a las afueras de Palacio Nacional.

Esta ocasión, el episodio entre ciudadanos y las llamadas corcholatas que se dan habitualmente al exterior del recinto histórico tocó al encargado de la política interior del país.

Al mediodía de ayer, al salir del Palacio, varios simpatizantes se le acercaron –como en ocasiones sucede con las otras dos corcholatas: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard– en búsqueda de la socorrida foto o para exponer alguna inquietud, solicitud o palabras de apoyo.