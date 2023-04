Sin embargo, senadores opositores pidieron al Ejecutivo reconsiderar su decisión. La senadora del PRI, Beatriz Paredes, dijo que “es una lástima que el presidente López Obrador no asista, “cuando la homenajeada ha sido un símbolo para la izquierda mexicana. Agregó que el propio López Obrador durante sus conferencias mañaneras se olvida del lenguaje que debe tener el Ejecutivo federal .

Napoleón Gómez Urrutia, César Cravioto y Malú Micher rechazaron que sea una descortesía, como argumenta la oposición y resaltaron que no es obligación del Ejecutivo federal estar presente en la ceremonia en que se entrega el máximo galardón que otorga el Senado, ya que de acuerdo al decreto que creó la Medalla Belisario Domínguez, de asistir es sólo como testigo de honor.

Senadores de Morena respaldaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, ya que, consideraron, no puede exponer la investidura presidencial a insultos y estridencias de la oposición.

Por su parte, la senadora del PAN Lily Téllez exigió al presidente López Obrador que vaya a la sesión solemne y no desaire al Legislativo, ello con un lenguaje, tanto en entrevista como en sus redes sociales, lleno de insultos y descalificaciones. Las también panistas Kenia López y Xóchitl Gálvez, sostuvieron que son mujeres educadas y demandaron al Ejecutivo federal dar la cara .

Sobre el tema, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que respeta la decisión de López Obrador, que de hecho sólo participó en la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez en 2018 y 2019 en que le fue entregada al director fundador de La Jornada, Carlos Payán Velver y a la defensora de derechos humanos Rosario Ibarra.