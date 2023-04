Los recursos por poco más de 4 mil 813 millones de pesos que decomisó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, y los cuales serán devueltos a México, es muestra de que era una robadera tremenda, por eso no alcanzaba el presupuesto y por lo cual crecieron tanto las deudas en los gobiernos estatales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Maletas de dinero en efectivo

Como ejemplo refirió un caso en Zacatecas donde llegó un equipo desde Coahuila y el estado de México con dinero, maletas, para el día de la elección, para la compra del voto . Al ser descubiertos por cazamapaches, se encerraron en una oficina para quemar el dinero y que no quedara evidencia .

De igual forma, agregó que “si van a Coahuila… No crean que tengo información reciente, pero no hace falta, conozco muy bien ahí, los de Coahuila me van a responder: ahí nada más todos los medios, todos, al servicio de un partido, todos los medios; bueno, para no ser tan extremo o radical, casi todos. Escuchan la radio, ven la televisión de La Laguna, todo es oficialismo, como antes. Pero ¿cuánto dinero significa eso?”

El jefe del Ejecutivo federal explicó que por ello propuso una ley para controlar los gastos de publicidad en las entidades, pero fue modificada. Por eso, dijo, cadenas de radio y televisión brincan, porque ahorita están haciendo su agosto allá en Coahuila .

Ponderó que el gobierno federal tiene un plan de austeridad para no gastar tanto en publicidad, pero lamentó que hay gobiernos estatales que se gastan miles de millones de pesos en ese rubro.

Sobre los recursos decomisados a Villarreal Hernández, reiteró que propuso al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que parte del monto se destine para la campaña contra las drogas que realiza la administración federal.