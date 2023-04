inalmente, me gustaría hablar de un camino más ambicioso hacia una mejor base informativa para la medición de la pobreza que, sin embargo, hasta ahora ha sido una experiencia semifallida, a saber, las encuestas realizadas por Evalúa CDMX durante el período 2008-2012 y una encuesta posterior realizada en 2019. El primer grupo de encuestas incluye la Encuesta de Percepciones y Acceso a Satisfactores Básicos (EPASB) 2009; una encuesta innovadora sobre el empleo del tiempo realizada en 2010; y en 2011 la Encuesta de acceso a los satisfactores básicos (ENCASB). La encuesta realizada en 2019 se llamó Encuesta de Bienestar Objetivo y Subjetivo (ENCUBOS). El EPASB fue una versión mejorada, extendida y adaptada a México, de la encuesta de Mack y Lansley (1985) sobre percepciones y acceso a los satisfactores de las necesidades, que condujo a un Método de Medición de la Pobreza (MMP) que se llama Falta Forzada de Satisfactores Socialmente Percibidos. La encuesta fue exitosa y sirvió de base para algunos trabajos: Miguel Calderón y yo realizamos varios análisis de los resultados, publicamos muchas tabulados en la página web de Evalúa CDMX y realizamos una gran conferencia de prensa en torno a los resultados; Miguel Calderón (2016) y Paloma Villagómez (2016) publicaron artículos separados relacionados con la EPASB, y el primero utilizó las bases de datos de la EPASB en su tesis de doctorado en sociología (El Colegio de México). Sin embargo, hasta ahora nadie ha aprovechado plenamente las enormes posibilidades que ofrecen estas cuatro encuestas (EPASB, ENCASB, la innovadora encuesta sobre el empleo del tiempo y ENCUBOS) para enriquecer el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP). Estas encuestas proporcionaron, además, bases importantes para definir qué satisfactores deberían constituir un presupuesto familiar normativo. Además, sus cuestionarios fueron diseñados para evitar, en la medida de lo posible, indicadores truncados, agregando alternativas para las respuestas por encima de los umbrales, e incluyeron muchas preguntas sobre temas no explorados por la ENIGH sobre satisfactores (S) que no están (explícitamente) incluidos en los umbrales del MMIP: por ejemplo, ventanas y sus materiales, ni en la CNSE (Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales). La ENCASB fue diseñada principalmente para actualizar la información capturada por la EPASB sobre el acceso a los satisfactores esenciales previamente confirmados como tales en la EPASB, y para evaluar los cambios observados. Evalúa CDMX no tuvo tiempo suficiente para explorar esta encuesta, ya que el equipo fue desmantelado a principios de 2012. ENCUBOS, de la cual fui el diseñador principal, incluyó muchas preguntas sobre el bien-estar subjetivo (BES), algo que no se había aplicado en México junto con indicadores objetivos, como lo hizo esta encuesta. Para cubrir la dimensión objetiva del BE (BEO), incluí una versión ligeramente modificada de la ENCASB; y en cuanto a la perspectiva subjetiva, la encuesta incluyó tres módulos: 1) las primeras 6 preguntas del BIARE (la encuesta autorreportada sobre BES aplicada en México por el Inegi como parte de las tareas de la OCDE para medir el BES de las personas a nivel internacional); 2) el cuestionario sobre necesidades sicológicas básicas diseñado por Ryan y Deci como parte de su teoría de la autodeterminación (ver https://selfdeterminationtheory.org./theory ); y 3) un cuestionario en línea que los encuestados tienen que responder 3 o 4 veces al día (en horas aleatorias) durante una semana. Está diseñado para capturar cómo se sienten los encuestados cuando hacen algo específico, en un lugar determinado y con ciertas personas. Este último módulo tuvo una baja tasa de respuesta, muchos encuestados desertaron. En cualquier caso, la ENCUBOS aún no ha sido analizada, aunque existen algunas tabulados disponibles en el sitio web de Evalúa CDMX ( https://www.evalua.cdmx.gob.mx ).

La mayoría de las aplicaciones del MMIP se han realizado con las bases de datos de la ENIGH, una encuesta muy completa que, como se muestra en el libro, contribuyó significativamente a la riqueza de la nueva MMIP-NVM. Sin embargo, como sostengo en este Epílogo, el IPMM podría convertirse en un método aún más profundo y holístico, con menos indicadores truncados y menos indicadores omitidos de condiciones de vida, si el cuestionario se diseñara con el mismo espíritu amplio que la EPASB y la ENCUBOS.

Hasta aquí los extractos del Epílogo de mi nuevo libro (en prensa) en inglés. Tomo ahora un párrafo de la Introducción al mismo libro para que mis lectores(as) perciban más claramente los avances logrados al prepararlo para publicación. “Con todos estos cambios, la NVM-MMIP es ahora un MMP que: a) Identifica desigualdades observables dentro de un H, como en los aspectos educativo y de tiempo libre, cargados a veces de desigualdad de género. Ahora NVM-MMIP puede identificar (aunque estos casos pueden no ser frecuentes) individuos pobres dentro de HH no pobres y viceversa. Con mayor frecuencia, identificará a las personas carenciadas en educación, atención a la salud y seguridad social en H que no están generalmente carenciados en estos servicios. b) No sobreestima la pobreza por ingresos debido a la subestimación de los ingresos en la ENIGH, pues corrige este sesgo. c) No sobreestima la pobreza de ingresos de H grandes o con muchos menores, ni subestima la pobreza de ingresos en H pequeños. d) Es completa y consistentemente normativa. e) No descarta la necesidad del organismo humano de regular la temperatura corporal y, por lo tanto, considera satisfactores (S) como calentadores de agua, calefactores y ventiladores. f) Aborda la transformación de las sociedades modernas en sociedades del conocimiento y, por tanto, aumenta los años educativos de educación, así como los avances tecnológicos e incorpora S como teléfonos móviles, computadoras y conexión a Internet. g) Se toma en serio el hecho de que no es sólo un MMP, sino también un método de estratificación (es un MMPE) por lo que incorpora soluciones de mercado a algunas necesidades para aquellos que pueden pagarlas. Cuantos más indicadores no truncados tengamos, mejor será la calidad de la NVM-MMIP.

