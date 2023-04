H

istéricos, los barones de la minería, por medio de sus jilgueros mediáticos, ponen el grito en el cielo (con la misma tonada por ellos utilizada en el caso Iberdrola) ante la iniciativa de reforma a la Ley Minera que en días pasados presentó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es acabar con el extractivismo voraz de los corporativos sectoriales, recuperar la rectoría del Estado sobre minerales y recursos hídricos, y evitar la desaforada entrega de concesiones (recuérdese que, por ese mecanismo, en el régimen neoliberal se entregó 60 por ciento del territorio nacional a un puñado de empresas).

La cantaleta es la misma: ¡cuidado!, que la iniciativa privada dejará de invertir en caso de que se apruebe dicha reforma , pero lo cierto es que no hay mina que quepa en una maleta de viaje ni en un furgón de ferrocarril, como Germán Larrea comprenderá. Durante muchos años a los barones les funcionó este chantaje, pero se acabó, por mucho que canten sus jilgueros maiceados.

Dice el presidente López Obrador que los barones de la minería han ido entendiendo poco a poco, pero hay quienes no; quieren extraer más agua y no cuidar que no haya derrames (tóxicos), como el de Cananea . Sin embargo, bien harían los que sí han ido entendiendo que devolvieran las concesiones que obtuvieron en áreas naturales protegidas, por cortesía de los neoliberales.

No son pocas y el gobierno sabe, porque según sus propias cifras mil 671 concesiones mineras se localizan dentro de 70 áreas naturales protegidas (1.5 millones de hectáreas). Catorce de ellas, otorgados por el gobierno de Salinas de Gortari, a partir de la Ley Minera de 1992, se autorizaron para igual número de núcleos de reservas naturales de la biósfera, lo que ha provocado una severa afectación ( La Jornada, Alma E. Muñoz y Enrique Méndez). Por si faltara algo, la administración salinista otorgó no sólo en áreas naturales protegidas, sino en la zona económica exclusiva, el zócalo submarino y la zona federal marítimo-terrestre .